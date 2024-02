Freundlicher Handel: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:57 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent auf 16 870,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 913,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 779,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 764,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der LUS-DAX mit 14 981,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 283,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,755 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 010,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 5,25 Prozent auf 12,67 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 53,14 EUR), BMW (+ 1,11 Prozent auf 97,85 EUR), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 328,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 63,35 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen adidas (-2,63 Prozent auf 171,48 EUR), Sartorius vz (-1,76 Prozent auf 334,90 EUR), Covestro (-1,75 Prozent auf 48,22 EUR), Merck (-1,61 Prozent auf 149,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,48 Prozent auf 28,62 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 18 833 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 189,983 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at