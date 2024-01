Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der MDAX verbucht am Donnerstag Zuwächse.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,03 Prozent stärker bei 25 509,20 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 244,623 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,335 Prozent höher bei 25 334,56 Punkten in den Handel, nach 25 250,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 234,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 551,60 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,93 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Wert von 26 904,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, stand der MDAX bei 24 702,33 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 28 819,29 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,95 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 5,26 Prozent auf 48,00 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 34,31 EUR), Delivery Hero (+ 4,95 Prozent auf 22,59 EUR), JENOPTIK (+ 4,05 Prozent auf 27,74 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,44 Prozent auf 2,16 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-3,21 Prozent auf 12,06 EUR), TeamViewer (-2,04 Prozent auf 13,22 EUR), Jungheinrich (-1,67 Prozent auf 30,70 EUR), CTS Eventim (-1,50 Prozent auf 59,05 EUR) und Telefonica Deutschland (-1,23 Prozent auf 2,32 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 015 462 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,772 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4,94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 10,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

