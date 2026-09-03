United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Index-Performance 03.09.2026 12:26:57

Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus

Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus

Der MDAX verbucht derzeit Zuwächse.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 32 048,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,148 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 31 980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 951,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 127,82 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 511,21 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 32 736,35 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,45 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,10 Prozent auf 21,84 EUR), Schaeffler (+ 2,99 Prozent auf 7,23 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR), United Internet (+ 2,28 Prozent auf 27,80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,05 Prozent auf 41,72 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-3,17 Prozent auf 43,16 EUR), PUMA SE (-3,13 Prozent auf 23,85 EUR), HENSOLDT (-1,68 Prozent auf 81,00 EUR), CTS Eventim (-1,62 Prozent auf 57,70 EUR) und Aurubis (-1,62 Prozent auf 170,40 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die K+S-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 715 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,410 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,19 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 171,50 -0,81% Aurubis
AUTO1 21,78 4,01% AUTO1
CTS Eventim 57,65 -1,28% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 37,14 2,77% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,64 1,82% freenet AG
FUCHS SE VZ 41,72 2,41% FUCHS SE VZ
HENSOLDT 81,04 -1,36% HENSOLDT
K+S AG 17,11 0,94% K+S AG
Porsche Automobil Holding SE 27,21 -0,80% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,76 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,86 -2,69% PUMA SE
RENK 43,05 -3,45% RENK
Schaeffler AG 7,24 1,97% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 14,25 1,93% thyssenkrupp AG
United Internet AG 27,76 2,44% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 026,25 0,21%

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