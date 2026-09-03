United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Index-Performance
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03.09.2026 12:26:57
Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus
Um 12:10 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 32 048,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,148 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 31 980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 951,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 127,82 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 511,21 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 32 736,35 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,45 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,10 Prozent auf 21,84 EUR), Schaeffler (+ 2,99 Prozent auf 7,23 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR), United Internet (+ 2,28 Prozent auf 27,80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,05 Prozent auf 41,72 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-3,17 Prozent auf 43,16 EUR), PUMA SE (-3,13 Prozent auf 23,85 EUR), HENSOLDT (-1,68 Prozent auf 81,00 EUR), CTS Eventim (-1,62 Prozent auf 57,70 EUR) und Aurubis (-1,62 Prozent auf 170,40 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die K+S-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 715 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,410 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,19 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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12:26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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02.09.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|171,50
|-0,81%
|AUTO1
|21,78
|4,01%
|CTS Eventim
|57,65
|-1,28%
|flatexDEGIRO AG
|37,14
|2,77%
|freenet AG
|24,64
|1,82%
|FUCHS SE VZ
|41,72
|2,41%
|HENSOLDT
|81,04
|-1,36%
|K+S AG
|17,11
|0,94%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,21
|-0,80%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,76
|-0,05%
|PUMA SE
|23,86
|-2,69%
|RENK
|43,05
|-3,45%
|Schaeffler AG
|7,24
|1,97%
|thyssenkrupp AG
|14,25
|1,93%
|United Internet AG
|27,76
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 026,25
|0,21%