Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 31 482,53 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 374,479 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 31 433,89 Punkte an der Kurstafel, nach 31 409,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 364,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 624,43 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,863 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 31 746,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der MDAX mit 29 015,89 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 28 086,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 30 597,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 11,42 Prozent auf 39,04 EUR), thyssenkrupp (+ 1,97 Prozent auf 10,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,55 Prozent auf 65,55 EUR), HOCHTIEF (+ 1,47 Prozent auf 415,40 EUR) und Sartorius vz (+ 1,37 Prozent auf 236,50 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AUTO1 (-7,73 Prozent auf 17,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,55 Prozent auf 60,50 EUR), PUMA SE (-0,95 Prozent auf 23,00 EUR), Jungheinrich (-0,89 Prozent auf 35,52 EUR) und Fraport (-0,88 Prozent auf 84,25 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Nordex-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 345 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at