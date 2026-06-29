Nemetschek Aktie
|53,15EUR
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|1,05%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter dürfte Ende Juli über ein erwartungsgemäß solides zweites Quartal berichten, schrieb Michael Briest am Freitag in seinem Ausblick. Vor dem im dritten Quartal erwarteten Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) dürfte sich das um Währungseffekte bereinigte Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt deutlich verlangsamt haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
52,35 €
|
Abst. Kursziel*:
6,97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
53,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,36%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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