Nemetschek Aktie
|61,70EUR
|-1,05EUR
|-1,67%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der Bausoftware-Anbieter sei gut ins Jahr gestartet und habe den währungsbereinigten Umsatz stärker als erwartet gesteigert, während die Margen ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Briest am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der unveränderte Ausblick beinhalte zwar leicht über den Konsensschätzungen liegende Wachstumsziele, berücksichtige aber noch nicht die anstehende Übernahme von HPSS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
62,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,90%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,24%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Analysen zu Nemetschek SE
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
