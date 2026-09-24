Nemetschek Aktie
|61,40EUR
|-1,15EUR
|-1,84%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Charles Brennan passte seine Prognosen für den Bausoftware-Anbieter an die abgeschlossene Übernahme der US-Firma HCSS an. Aus Bilanzgründen dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 sichtbar werden, was eine Geduldsprobe darstelle, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen behalte er seine Kaufempfehlung bei, sei jedoch der Ansicht, dass Nemetschek noch einiges tun müsse, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,26%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|61,50
|-1,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG