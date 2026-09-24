Nemetschek Aktie

61,40EUR -1,15EUR -1,84%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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23.09.2026 21:57:04

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Charles Brennan passte seine Prognosen für den Bausoftware-Anbieter an die abgeschlossene Übernahme der US-Firma HCSS an. Aus Bilanzgründen dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 sichtbar werden, was eine Geduldsprobe darstelle, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen behalte er seine Kaufempfehlung bei, sei jedoch der Ansicht, dass Nemetschek noch einiges tun müsse, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,90 € 		Abst. Kursziel*:
16,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,26%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

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23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 61,50 -1,68% Nemetschek SE

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10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:29 Henkel vz. Neutral UBS AG
07:18 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06:55 BMW Neutral UBS AG
06:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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