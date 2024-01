Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Schlussendlich beendete der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 26 323,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,102 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 421,72 Zählern und damit 0,400 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 316,35 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 211,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 454,98 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 26 691,29 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 09.10.2023, einen Wert von 25 230,59 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Stand von 27 560,89 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 3,32 Prozent auf 38,94 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,21 Prozent auf 144,50 EUR), Jungheinrich (+ 2,35 Prozent auf 32,24 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,96 Prozent auf 101,10 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,87 Prozent auf 39,32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-3,83 Prozent auf 104,30 EUR), Evonik (-3,46 Prozent auf 17,73 EUR), Aroundtown SA (-2,24 Prozent auf 2,23 EUR), Delivery Hero (-1,43 Prozent auf 23,84 EUR) und SMA Solar (-1,33 Prozent auf 55,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 756 279 Aktien gehandelt. Mit 16,695 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

