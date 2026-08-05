HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1520 auf 1620 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank solide Geschäftstrends und eine gute Entwicklung. Allerdings stehe den über den Erwartungen liegenden Gewinnkennziffern die Annahme höhere Kosten gegenüber, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16,20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14,83 £
|
Abst. Kursziel*:
9,22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14,89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
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