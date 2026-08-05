ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1520 auf 1620 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank solide Geschäftstrends und eine gute Entwicklung. Allerdings stehe den über den Erwartungen liegenden Gewinnkennziffern die Annahme höhere Kosten gegenüber, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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