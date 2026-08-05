HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Dank eines starken Nettozinsertrags habe die britische Großbank die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im Vermögensmanagement habe das Geldhaus gut abgeschnitten. Dämpfer seien ein geringerer Aktienrückkauf als erwartet und Aussagen zu den Kosten gewesen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,30 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,86%
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
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