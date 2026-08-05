HSBC Holdings Aktie

17,30EUR -1,13EUR -6,13%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 11:32:59

HSBC Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Dank eines starken Nettozinsertrags habe die britische Großbank die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im Vermögensmanagement habe das Geldhaus gut abgeschnitten. Dämpfer seien ein geringerer Aktienrückkauf als erwartet und Aussagen zu den Kosten gewesen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15,20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,30 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
2,86%
Analyst Name::
Robert Noble 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten