HSBC Holdings Aktie
|17,96EUR
|0,15EUR
|0,87%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,28 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,18%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|17,96
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research