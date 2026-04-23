HSBC Holdings Aktie

15,38EUR -0,12EUR -0,77%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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23.04.2026 15:12:32

HSBC Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1400 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Finanzinstitut komme durch den "Nebel des Krieges", schrieb Aman Rakkar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verspricht sich von den Briten Widerstandsfähigkeit und bleibt optimistisch gestimmt für die Aktien. Dabei bevorzugt er HSBC vor Standard Chartered./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,36 £ 		Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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