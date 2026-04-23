HSBC Holdings Aktie
|15,38EUR
|-0,12EUR
|-0,77%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1400 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Finanzinstitut komme durch den "Nebel des Krieges", schrieb Aman Rakkar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verspricht sich von den Briten Widerstandsfähigkeit und bleibt optimistisch gestimmt für die Aktien. Dabei bevorzugt er HSBC vor Standard Chartered./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,36 £
|
Abst. Kursziel*:
12,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
17:59
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in London: FTSE 100 verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)