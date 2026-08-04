HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Nach einem um sechs Prozent über der Konsensschätzung liegenden Vorsteuergewinn dürften die Konsensschätzungen zulegen, schrieb Joseph Dickerson in einer Studie am Dienstag. Die bilanzielle Stärke der britischen Großbank sei bemerkenswert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,66 £
|
Abst. Kursziel*:
-28,46%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
15,78 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-29,01%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
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KGV*:
-
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