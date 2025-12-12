ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Rentable ABB (Asea Brown Boveri)-Investition?
|
12.12.2025 10:03:58
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,04 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,353 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wären am 11.12.2025 20 185,95 CHF wert, da der Schlussstand 58,62 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,86 Prozent.
Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: ABB
