Index-Performance 22.01.2026 12:26:54

Freundlicher Handel: SMI mittags fester

Freundlicher Handel: SMI mittags fester

So bewegt sich der SMI am Donnerstag.

Am Donnerstag legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,74 Prozent auf 13 253,56 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,528 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,805 Prozent stärker bei 13 262,74 Punkten, nach 13 156,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 228,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 291,65 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der SMI mit 13 163,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 614,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der SMI einen Wert von 12 207,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,047 Prozent nach oben. Bei 13 528,67 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 063,67 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,19 Prozent auf 79,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,44 Prozent auf 183,20 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 084,00 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 37,93 CHF) und Sika (+ 1,29 Prozent auf 149,55 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-0,92 Prozent auf 64,42 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 72,36 CHF), Givaudan (-0,13 Prozent auf 3 161,00 CHF), Novartis (+ 0,21 Prozent auf 114,58 CHF) und Geberit (+ 0,40 Prozent auf 600,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 850 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,775 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

20.01.26 ABB Neutral UBS AG
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
