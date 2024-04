Freundlicher Handel: STOXX 50 schließt mit Gewinnen

Der STOXX 50 beendete den Donnerstagshandel im Plus.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent stärker bei 4 338,25 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,062 Prozent höher bei 4 329,59 Punkten, nach 4 326,92 Punkten am Vortag.

Bei 4 352,94 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 319,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 374,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 058,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der STOXX 50 4 052,53 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,26 Prozent auf 44,33 CHF), National Grid (+ 1,68 Prozent auf 10,30 GBP), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 175,52 EUR), HSBC (+ 1,34 Prozent auf 6,45 GBP) und UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 34,79 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-2,50 Prozent auf 128,45 CHF), BP (-0,85 Prozent auf 5,12 GBP), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 443,00 CHF), GSK (-0,41 Prozent auf 15,84 GBP) und Novartis (-0,39 Prozent auf 84,52 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 127 748 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 518,373 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,22 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at