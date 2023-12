Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,30 Prozent stärker bei 4 086,49 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,026 Prozent höher bei 4 075,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 074,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 071,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 096,28 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.11.2023, den Stand von 3 943,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 007,10 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, stand der STOXX 50 noch bei 3 659,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 10,88 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 125,65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 1,33 Prozent auf 104,84 GBP), Bayer (+ 1,12 Prozent auf 32,56 EUR), National Grid (+ 1,09 Prozent auf 10,66 GBP), HSBC (+ 1,03 Prozent auf 6,19 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,88 Prozent auf 21,67 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,93 Prozent auf 44,87 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 139,20 EUR), Enel (-0,66 Prozent auf 6,65 EUR), BASF (-0,24 Prozent auf 48,45 EUR) und Roche (-0,23 Prozent auf 243,50 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 19 720 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 405,626 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

