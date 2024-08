Freundlicher Handel: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,51 Prozent auf 4 492,58 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,094 Prozent fester bei 4 473,82 Punkten, nach 4 469,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 499,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 472,79 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,949 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 462,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 502,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 922,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1,61 Prozent auf 48,09 GBP), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 137,50 CHF), AstraZeneca (+ 0,74 Prozent auf 130,96 GBP), UBS (+ 0,73 Prozent auf 26,23 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,62 Prozent auf 486,70 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Glencore (-1,63 Prozent auf 4,07 GBP), Rio Tinto (-0,95 Prozent auf 47,89 GBP), UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR), BP (-0,63 Prozent auf 4,28 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,55 Prozent auf 27,03 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 821 877 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 537,130 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

