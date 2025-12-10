Unilever Aktie
|48,34EUR
|-2,48EUR
|-4,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 4635 auf 4440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas passte das Bewertungsmodell am Mittwoch unter anderem an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an, sowie nach einem Gespräch mit dem Management. Das Unternehmen gebe einen selbstbewussten Ausblick, sei sich aber des insgesamt trägen Marktwachstums bewusst./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
48,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
41,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
