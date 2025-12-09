NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT



