Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08.12.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Unilever Sell UBS AG
26.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Unilever Outperform Bernstein Research
