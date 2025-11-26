Unilever Aktie

51,70EUR -0,26EUR -0,50%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 11:50:18

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Auf einem Kapitalmarkttag im September habe die vor der Abspaltung stehende Eissparte Magnum ehrgeizige Wachstumsziele präsentiert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Trennung vom Mutterkonzern Unilever sollte ihre Fokussierung verbessern. Magnum werde am Markt unterschätzt und das branchenführende Wachstum übersehen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
45,25 £ 		Abst. Kursziel*:
-8,95%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
45,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten