Unilever Aktie
|51,70EUR
|-0,26EUR
|-0,50%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Auf einem Kapitalmarkttag im September habe die vor der Abspaltung stehende Eissparte Magnum ehrgeizige Wachstumsziele präsentiert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Trennung vom Mutterkonzern Unilever sollte ihre Fokussierung verbessern. Magnum werde am Markt unterschätzt und das branchenführende Wachstum übersehen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
45,25 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,95%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
45,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
