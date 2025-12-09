Unilever Aktie
|48,34EUR
|-2,48EUR
|-4,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
09.12.2025 10:27:48
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte die Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Dienstag an die Abspaltung des Eiskremgeschäfts an. Auch aktualisierte er die Annahmen für die Wechselkurse./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
48,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
