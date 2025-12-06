Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Nach dem Fokus auf Renditen und Barmittel im Unilever-Konzern habe der Eishersteller Magnum Ice Cream Co mit seiner baldigen Abspaltung die Möglichkeit, wieder in Wachstum zu investieren, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien ehrgeizig und erforderten Glaubwürdigkeit. Für 2026 sollten Anleger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 bis 15 annehmen./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
44,56 £
|
Abst. Kursziel*:
-10,23%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
44,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,23%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
05.12.25
Unilever Underperform
Jefferies & Company Inc.
26.11.25
Unilever Sell
UBS AG
26.11.25
Unilever Overweight
JP Morgan Chase & Co.
25.11.25
Unilever Outperform
Bernstein Research
24.11.25
Unilever Overweight
Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
Unilever plc
|50,82
|-0,08%
