Unilever Aktie

48,34EUR -2,48EUR -4,88%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

09.12.2025 10:54:37

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Nach der Abspaltung des Eiskremgeschäfts sei 2026 das Jahr, in dem Unilever Volumenwachstum unter Beweis stellen müsse, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. In Indien sollte es deutlich besser laufen und in den USA dürfte sich das Unternehmen weiter besser entwickeln als der Gesamtmarkt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

