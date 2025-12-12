Unilever Aktie

48,34EUR -2,48EUR -4,88%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 09:17:43

Unilever Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever vor allem währungsbedingt von 5130 auf 5175 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Freitag aber auch an die Abspaltung von Magnum Ice Cream und die jüngste Aktienkonsolidierung an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
51,75 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plcmehr Analysen

09:17 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Unilever Sell UBS AG
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 48,34 -4,88% Unilever plc

Aktuelle Aktienanalysen

11:42 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
11:23 Diageo Overweight Barclays Capital
11:23 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:21 Shell Overweight Barclays Capital
11:20 Eni Overweight Barclays Capital
11:19 BP Overweight Barclays Capital
11:14 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
11:11 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:09 Aurubis Neutral UBS AG
11:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:52 Ferrari Buy UBS AG
10:35 TAG Immobilien Buy Warburg Research
10:28 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:26 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
10:25 Schneider Electric Buy UBS AG
10:23 Inditex Outperform Bernstein Research
10:23 PUMA Outperform Bernstein Research
10:14 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:13 Zalando Underperform Bernstein Research
10:10 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
10:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
09:57 UBM Development buy Erste Group Bank
09:51 Linde Buy UBS AG
09:49 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:39 Givaudan Neutral UBS AG
09:37 L'Oréal Neutral UBS AG
09:35 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:17 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:17 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:58 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:39 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:31 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07:16 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen