Unilever Aktie
|48,34EUR
|-2,48EUR
|-4,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever vor allem währungsbedingt von 5130 auf 5175 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Freitag aber auch an die Abspaltung von Magnum Ice Cream und die jüngste Aktienkonsolidierung an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
51,75 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
