Unilever Aktie

48,34EUR -2,48EUR -4,88%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

11.12.2025 12:27:16

Unilever Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

