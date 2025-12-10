Unilever Aktie

48,34EUR -2,48EUR -4,88%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

10.12.2025 18:31:58

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Abspaltung der Eissparte Magnum sei ein Schritt auf dem Weg, den Konsumgüterkonzern wachstums- und margenstärker zu machen, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien gut, doch das Management um Konzernchef Fernando Fernandez müsse in einem unbeständigen Marktumfeld wachsam bleiben./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

