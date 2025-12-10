LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Abspaltung der Eissparte Magnum sei ein Schritt auf dem Weg, den Konsumgüterkonzern wachstums- und margenstärker zu machen, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien gut, doch das Management um Konzernchef Fernando Fernandez müsse in einem unbeständigen Marktumfeld wachsam bleiben./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:59 / GMT



