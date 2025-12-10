Unilever Aktie
|48,34EUR
|-2,48EUR
|-4,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Abspaltung der Eissparte Magnum sei ein Schritt auf dem Weg, den Konsumgüterkonzern wachstums- und margenstärker zu machen, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien gut, doch das Management um Konzernchef Fernando Fernandez müsse in einem unbeständigen Marktumfeld wachsam bleiben./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)