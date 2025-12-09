Unilever Aktie

48,34EUR -2,48EUR -4,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

09.12.2025 13:50:54

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Ohne das inzwischen abgespaltene Eiscreme-Geschäft sei Unilever etwas stärker gewachsen als zuletzt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

