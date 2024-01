Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen zu

Der TecDAX gewinnt heute an Fahrt.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent stärker bei 3 245,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 483,215 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,220 Prozent auf 3 231,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 224,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 230,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 248,46 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 306,26 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 2 911,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, notierte der TecDAX bei 3 209,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 2,38 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,38 Prozent auf 27,56 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 33,44 EUR), SMA Solar (+ 2,32 Prozent auf 46,66 EUR), Bechtle (+ 2,22 Prozent auf 46,03 EUR) und Nordex (+ 2,16 Prozent auf 9,37 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil ADTRAN (-4,53 Prozent auf 6,96 USD), Telefonica Deutschland (-4,21 Prozent auf 2,25 EUR), TeamViewer (-3,60 Prozent auf 13,01 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,20 Prozent auf 19,04 EUR) und MorphoSys (-2,15 Prozent auf 40,09 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 206 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 169,115 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die United Internet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

