Freundlicher Handel: TecDAX legt zu

Der TecDAX notiert heute im Plus.

Um 15:42 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 3 278,34 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 497,818 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,033 Prozent auf 3 240,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 239,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 240,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 294,61 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,33 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 3 406,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, mit 3 324,62 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 03.05.2023, mit 3 265,15 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,39 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,56 Prozent auf 74,10 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,33 Prozent auf 38,58 EUR), HENSOLDT (+ 3,48 Prozent auf 36,88 EUR), Nemetschek SE (+ 3,31 Prozent auf 82,65 EUR) und SMA Solar (+ 2,78 Prozent auf 51,10 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-1,96 Prozent auf 45,10 EUR), freenet (-1,70 Prozent auf 25,50 EUR), EVOTEC SE (-0,45 Prozent auf 9,85 EUR), Deutsche Telekom (-0,18 Prozent auf 21,69 EUR) und TeamViewer (+ 0,04 Prozent auf 12,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 947 805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 198,078 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at