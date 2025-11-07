SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Analystenstimme
|
07.11.2025 13:37:00
SUSS Microtec-Aktie deutlich höher: Deutsche Bank stuft Halbleitermaschinenbauer hoch
Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert.
Die SUSS MicroTec-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,39 Prozent auf 31,12 Euro.
Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 58 Euro
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SUSS Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: SUSS MicroTec SE
