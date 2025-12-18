FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das National Grid-Papier 9,01 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, hätte er nun 111,018 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 270,60 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 17.12.2025 auf 11,45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,06 Prozent vermehrt.

National Grid wurde am Markt mit 55,64 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at