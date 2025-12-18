National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender National Grid-Einstieg? 18.12.2025 10:03:28

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das National Grid-Papier 9,01 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, hätte er nun 111,018 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 270,60 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 17.12.2025 auf 11,45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,06 Prozent vermehrt.

National Grid wurde am Markt mit 55,64 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten