FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie Anlegern gebracht.

Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag 0,95 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 049,538 Rolls-Royce-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.07.2024 4 681,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,46 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 368,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 37,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at