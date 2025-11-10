Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2015 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 35,600 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 46,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 644,00 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 64,40 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 113,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
