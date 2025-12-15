Unilever Aktie

15.12.2025 07:55:30

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte sich am Sonntag mit der Frage, ob Henkels Preissenkungen bei Waschmitteln Unilever unter Zugzwang setzen. Entscheidender Konkurrent für Henkel und auch Unilever sei Procter & Gamble, der ohnehin mit Abstand größte Player. Die Amerikaner seien daher auch am stärksten von sinkenden Henkel-Preisen betroffen. Elliott passte sein Unilever-Modell zudem an die Abspaltung von Magnum Ice an./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
48,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
