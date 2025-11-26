FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAT gewesen.

Das BAT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,93 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 334,113 BAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 43,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 413,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,14 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BAT eine Börsenbewertung in Höhe von 91,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at