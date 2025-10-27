International Consolidated Airlines Aktie
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem International Consolidated Airlines-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,55 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 3 929,273 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 4,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 432,22 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 84,32 Prozent.
Am Markt war International Consolidated Airlines jüngst 21,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
