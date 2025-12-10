FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,714 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 55,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,74 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,26 Prozent.

Rio Tinto erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at