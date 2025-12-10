Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rio Tinto-Investment im Blick 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,714 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 55,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,74 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,26 Prozent.

Rio Tinto erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten