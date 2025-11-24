FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der AstraZeneca-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 109,24 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,154 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 265,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 138,20 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,51 Prozent angezogen.

AstraZeneca wurde am Markt mit 214,42 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at