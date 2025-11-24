AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler AstraZeneca-Einstieg? 24.11.2025 10:04:16

FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der AstraZeneca-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 109,24 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,154 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 265,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 138,20 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,51 Prozent angezogen.

AstraZeneca wurde am Markt mit 214,42 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten