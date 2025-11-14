AstraZeneca Aktie
|150,70EUR
|-1,15EUR
|-0,76%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
184,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
134,94 £
|
Abst. Kursziel*:
36,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
134,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
