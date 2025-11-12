AstraZeneca Aktie
|152,35EUR
|-0,80EUR
|-0,52%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Die auf der US-Kardiologiekonferenz vorgelegten Daten zum Bluthochdruckmittel Baxdrostat seien leicht positiv für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
134,46 £
|
Abst. Kursziel*:
-21,91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
134,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,83%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
