WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

12.11.2025 11:19:40

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Die auf der US-Kardiologiekonferenz vorgelegten Daten zum Bluthochdruckmittel Baxdrostat seien leicht positiv für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
Analyst: Deutsche Bank AG
Kursziel: 105,00 £
105,00 £
Rating jetzt: Sell
Sell 		Kurs*:
134,46 £ 		Abst. Kursziel*:
-21,91%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
134,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,83%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

