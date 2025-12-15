FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rolls-Royce-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,14 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 874,539 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 589,32 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 12.12.2025 auf 10,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 858,93 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 92,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at