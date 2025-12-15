Rolls-Royce Aktie
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,14 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 874,539 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 589,32 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 12.12.2025 auf 10,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 858,93 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 92,08 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
