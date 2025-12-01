FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Rolls-Royce-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,59 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 790,190 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 10,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 119,23 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 89,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at