GEA-Aktie schwächer: GEA kauft KI-Lösung für Landwirtschaft ein

Der Anlagenbauer GEA übernimmt das nordirische Agrarsoftwareunternehmen Cattleeye Ltd und ergänzt damit sein Portfolio für Milchfarmen um ein System zur Überwachung der Tiere auf Basis künstlicher Intelligenz (KI).

Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie GEA mitteilte.

Cattleeye kann der Mitteilung zufolge mit Hilfe einer KI-basierten Software Lahmheit bei Kühen frühzeitig erkennen und vorhersagen. Diese kann bei Milchkühen zu Unfruchtbarkeit führen und den Milchertrag beeinträchtigen. Das System liefere relevante Daten zur Bewertung des körperlichen Zustands und zeige so beispielsweise, ob die Tiere ausreichend gefüttert werden und in guter körperlicher Verfassung sind, so GEA.

Cattleeye wurde 2019 gegründet. Das System ist seit April 2021 auf dem Markt und wird derzeit zur Überwachung von über 100.000 Kühen weltweit eingesetzt.

Auf XETRA verliert die GEA-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,68 Prozent auf 37,87 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)