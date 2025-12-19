Rheinmetall Aktie

Rheinmetall

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

19.12.2025 20:32:39

Joint Venture von Rheinmetall und KNDS erhält Haubitzen-Großauftrag

DOW JONES--Das Gemeinschaftsunternehmen Artec von KNDS Deutschland und Rheinmetall hat einen Auftrag über die ersten 84 Radhaubitzen RCH155 auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert für die 84 Radhaubitzen sowie zugehörige Ausbildungsmittel, Service und logistische Unterstützung liegt für Artec bei rund 1,2 Milliarden Euro. Die Lieferungen beginnen 2027 und sollen 2029 abgeschlossen sein.

