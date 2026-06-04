Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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04.06.2026 15:31:20
Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Several Lufthansa crew memers were injured after the nose wheel of a plane collapsed at Frankfurt Airport.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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