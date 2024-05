Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,33 Prozent stärker bei 4 906,77 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,244 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,213 Prozent höher bei 4 901,04 Punkten, nach 4 890,61 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 901,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 915,58 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 2,14 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.04.2024, einen Stand von 5 069,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 654,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 310,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,73 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 1,46 Prozent auf 399,15 EUR), Infineon (+ 1,36 Prozent auf 31,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,83 Prozent auf 115,30 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 169,62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,62 Prozent auf 71,35 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,36 Prozent auf 14,77 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 223,20 EUR), UniCredit (-0,27 Prozent auf 34,81 EUR), Stellantis (-0,18 Prozent auf 20,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 21,73 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 249 222 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 385,347 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Mit 9,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

