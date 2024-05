Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 5 073,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,363 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,070 Prozent tiefer bei 5 060,62 Punkten, nach 5 064,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 079,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 060,62 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 918,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2024, einen Stand von 4 760,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Stand von 4 395,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 12,43 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 179,38 EUR), Infineon (+ 1,32 Prozent auf 37,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 22,21 EUR), BASF (+ 0,78 Prozent auf 49,26 EUR) und Siemens (+ 0,32 Prozent auf 173,12 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-4,97 Prozent auf 3,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,37 Prozent auf 67,13 EUR), BMW (-1,06 Prozent auf 95,00 EUR), Eni (-1,00 Prozent auf 14,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,00 Prozent auf 119,20 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Sanofi-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 816 610 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 389,726 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at