NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das dritte Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 etwas erhöht, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich mittelfristig aber schlechter als vom Markt bislang erwartet entwickeln, glaubt der Experte./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



