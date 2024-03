Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 4 315,39 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,311 Prozent stärker bei 4 316,00 Punkten in den Montagshandel, nach 4 302,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 316,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 312,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 4 206,37 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 4 019,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Wert von 3 924,59 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 317,04 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,46 Prozent auf 4,79 GBP), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 174,54 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,62 Prozent auf 51,76 GBP), GSK (+ 0,51 Prozent auf 16,70 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 426,80 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-0,81 Prozent auf 47,60 EUR), Diageo (-0,71 Prozent auf 29,43 GBP), Glencore (-0,60 Prozent auf 3,80 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,48 Prozent auf 42,34 EUR) und Richemont (-0,45 Prozent auf 142,50 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 124 686 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 508,903 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at